Sbagliati i conti dei seggi | Bossi eletto alla Camera | fuori Lucia Annibali

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 29 settembre 2022) Caos nell’assegnazione deiin Parlamento dopo le elezioni del 25 settembre. Una leggerale cervellotica come il Rosatellum, unita al taglio del numero di deputati e senatori, sta creando confusione. E per esempio Umberto, che inizialmente risultava bocciato dagliri, ha invece diritto a un. Un aggiornamento della ripartizione deiproporzionali delladei deputati in alcuni collegi plurinominali lo ha pubblicato il ministero dell’Interno sul sito Eligendo. E lo ha fatto “anche a seguito di indicazioni fornite dall’Ufficiorale Centrale Nazionale presso la Corte di Cassazione“. Ossia l’istituzione che certifica i risultati e che non ha ancora concluso il suo ...