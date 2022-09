Roma, forza la serranda di una pizzeria con un piede di porco: arrestato (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma. Si aggirava indisturbato nel cuore della notte portando con sé niente meno che un piede di porco, oggetto che senz’altro tutti abbiamo a portata di mano. Come prevedibile, le intenzioni di un uomo — Romano di 50 anni— non erano affatto delle migliori. Voleva, infatti, tentare il furto all’interno di una pizzeria ma è stato arrestato prima che potesse mettere a segno il colpo. Leggi anche: Roma, tentano furto in abitazione: ‘beccato’ 30enne, caccia ai complici forza la serranda della pizzeria con un piede di porco I fatti sono avvenuti questa notte, all’1.15. Siamo in zona Casilina e precisamente in via Basico. Qui un Romano di 5o anni ha pensato bene di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 settembre 2022). Si aggirava indisturbato nel cuore della notte portando con sé niente meno che undi, oggetto che senz’altro tutti abbiamo a portata di mano. Come prevedibile, le intenzioni di un uomo —no di 50 anni— non erano affatto delle migliori. Voleva, infatti, tentare il furto all’interno di unama è statoprima che potesse mettere a segno il colpo. Leggi anche:, tentano furto in abitazione: ‘beccato’ 30enne, caccia ai compliciladellacon undiI fatti sono avvenuti questa notte, all’1.15. Siamo in zona Casilina e precisamente in via Basico. Qui unno di 5o anni ha pensato bene di ...

