Regionali, Moratti-Fontana: lite sulla candidatura a presidente. «Mi promise lui di fare la staffetta». «È falso, mai detto» (Di giovedì 29 settembre 2022) La partita interna al centrodestra per la corsa a Palazzo Lombardia . Affondo di Letizia Moratti in tv: «Ho accettato l’incarico in Regione con l’impegno di un passaggio di testimone a fine legislatura». La smentita del governatore Leggi su corriere (Di giovedì 29 settembre 2022) La partita interna al centrodestra per la corsa a Palazzo Lombardia . Affondo di Letiziain tv: «Ho accettato l’incarico in Regione con l’impegno di un passaggio di testimone a fine legislatura». La smentita del governatore

