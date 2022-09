Reazione a Catena 29 settembre 2022: le Tre e un Quarto vincono 500 euro (Di giovedì 29 settembre 2022) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 29 settembre 2022. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi ancora una volta campionesse le Tre e un Quarto, tre ragazze della provincia di Varese molto legate tra loro fin dai tempi del Liceo. Le Tre e un Quarto – Elisa, Letizia e Carolina – al loro diciassettesimo tentativo sono riuscite ad indovinare nuovamente la parola misteriosa de L’Ultima Catena e a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 458 euro. Brave! Il loro montepremi totale va quindi a 110.351 euro. Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 29 settembre 2022) Il video dell’Ultimadidi stasera, 29. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi ancora una volta campionesse le Tre e un, tre ragazze della provincia di Varese molto legate tra loro fin dai tempi del Liceo. Le Tre e un– Elisa, Letizia e Carolina – al loro diciassettesimo tentativo sono riuscite ad indovinare nuovamente la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 458. Brave! Il loro montepremi totale va quindi a 110.351. Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al ...

ushhhhh_____ : Non la prof di mate domani con le verifiche che vede la classe vuota perché ci siamo ammalati tutti a reazione a catena - CalafatoChiara : Voglio andare a Reazione a catena, sono pronta a trascorrere l'inverno esercitandomiiiii #reazioneacatena - CorriereCitta : Reazione a Catena, chi ha vinto stasera: Le tre e un quarto, montepremi e parola vincente di giovedì 29 settembre 2… - vito_mei : Reazione a catena è una vergogna di trasmissione, chiudetela per favore, e una cosa indegna???? - flowersxagb : NON A REAZIONE A CATENA CHE NOMINANO THOR -