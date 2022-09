Raymond & Ray : il trailer del film con Ethan Hawke ed Ewan McGregor (Di giovedì 29 settembre 2022) Ethan Hawke ed Ewan McGregor sono i protagonisti del film Raymond & Ray, di cui Apple TV+ ha condiviso il trailer ufficiale. Il 21 ottobre arriverà su Apple TV+ il film Raymond & Ray, di cui è stato condiviso il trailer in attesa della presentazione alla Festa del Cinema di Roma 2022 dopo l'anteprima mondiale che si è svolta al Festival di Toronto. Nel video si vede quello che accade quando due fratelli vengono informati della morte del padre, ritrovandosi a fare i conti con le richieste del defunto, scoperte inaspettate e il rapporto complicato che li lega. Raymond & Ray segna la prima collaborazione di Ethan ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 settembre 2022)edsono i protagonisti del; Ray, di cui Apple TV+ ha condiviso ilufficiale. Il 21 ottobre arriverà su Apple TV+ il; Ray, di cui è stato condiviso ilin attesa della presentazione alla Festa del Cinema di Roma 2022 dopo l'anteprima mondiale che si è svolta al Festival di Toronto. Nel video si vede quello che accade quando due fratelli vengono informati della morte del padre, ritrovandosi a fare i conti con le richieste del defunto, scoperte inaspettate e il rapporto complicato che li lega.; Ray segna la prima collaborazione di...

raymond_hooker : RT @archivekend: scorpio kendall jenner - Nadia0664 : @TPMP @gillesverdez Bravo Raymond et bravo Castali - AritsaGlkmar77 : RT @Sophie29259410: È come un animale l’età. È un animale che cresce, cresce e cresce ancora e alla fine ci divora vivi. Raymond Queneau. h… - PIERPAO67864611 : RT @Sophie29259410: È come un animale l’età. È un animale che cresce, cresce e cresce ancora e alla fine ci divora vivi. Raymond Queneau. h… - RS10142533 : RT @Sophie29259410: È come un animale l’età. È un animale che cresce, cresce e cresce ancora e alla fine ci divora vivi. Raymond Queneau. h… -