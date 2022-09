Programmi TV di stasera | giovedì 29 settembre 2022 Su Italia1 il ‘Gran Varietà’ di Giuseppe Giacobazzi

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 29 settembre 2022)Rai1, ore 21.25: Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – 1^Tv Fiction. 2×06 – La Doppia Vita di Mister E.: Può il tempo rimarginare le ferite? Se lo chiede Imma, mentre spera che il marito riesca prima o poi a mettere una pietra sopra la storia della foto compromettente con Calogiuri. Apparentemente sembrerebbe di no. Calogiuri intanto sembra felice di fronte alla sua nuova condizione, anche se non è convintissimo che Jessica sia la donna della sua vita. Rai2, ore 21.00: Tg2 Post Attualità. Continuano i prime time speciali del TG2 Post. Conduce Marco Sabene. Rai3, ore 21.25: Official Secrets – Segreto di Stato Film del 2019 di Gavin Hood, con Keira Knightley, Ralph Fiennes, Matt Smith. Prodotto in USA. Durata: 112 minuti. Trama: Nel 2003 Katharine Gun, agente dell’intelligence governativa britannica, viene a conoscenza di un ...