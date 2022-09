Nordcorea lancia un altro missile nel mar Giappone (Di giovedì 29 settembre 2022) La Corea del Nord ha lanciato un altro missile balistico nel Mar del Giappone nelle ore in cui la vicepresidente Usa Kamala Harris era in Corea del Sud e ore dopo la sua visita alla Zona smilitarizzata tra le due Coree. L'ha reso noto oggi lo Stato maggiore congiunto sudcoreano. Durante la visita, Harris e il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol hanno definito il lancio di due missili balistici a corto raggio di ieri come contrario a diverse risoluzioni dell'Onu.L'escalation di test missilistici Nordcoreani, inoltre, viene anche nello stesso giorno in cui Corea del Sud e Usa concludono le loro manovre navali di alto profilo, a cui ha preso parte anche la grande portaerei Usa Ronald Reagan e mentre si preparano a svolgere domani un addestramento anti-sottomarino assieme al Giappone. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 29 settembre 2022) La Corea del Nord hato unbalistico nel Mar delnelle ore in cui la vicepresidente Usa Kamala Harris era in Corea del Sud e ore dopo la sua visita alla Zona smilitarizzata tra le due Coree. L'ha reso noto oggi lo Stato maggiore congiunto sudcoreano. Durante la visita, Harris e il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol hanno definito il lancio di due missili balistici a corto raggio di ieri come contrario a diverse risoluzioni dell'Onu.L'escalation di test missilisticini, inoltre, viene anche nello stesso giorno in cui Corea del Sud e Usa concludono le loro manovre navali di alto profilo, a cui ha preso parte anche la grande portaerei Usa Ronald Reagan e mentre si preparano a svolgere domani un addestramento anti-sottomarino assieme al

SLN_Magazine : Nordcorea, Pyongyang lancia missile balistico nel Mar del Giappone. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - VincenzoIanno16 : RT @Adnkronos: #CoreadelNord lancia missile in Mar Giappone, risposta alle esercitazioni militari #Usa. - tizianacairati : RT @guidosant: #Kim lancia un altro missile: è il «benvenuto» della #NordCorea a Kamala Harris in arrivo Seul (forse con Kim la Casa Bianca… - guidosant : #Kim lancia un altro missile: è il «benvenuto» della #NordCorea a Kamala Harris in arrivo Seul (forse con Kim la Ca… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Nordcorea #Pyongyang lancia missile balistico nel Mar del #Giappone, dopo l… -