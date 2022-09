Mortaruolo e le aree interne | “Lavoriamo per rendere il territorio vivibile”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Intervento di Erasmo, consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Lavoro, Turismo e Attività Produttive della Campania, in merito al riconoscimento del Fortore beneventano come area interna. “Il Ministero per il Sud ha ufficialmente riconosciuto il Fortore beneventano quale area interna.Una importante notizia che giunge dopo l’approvazione da parte della Regione Campania, lo scorso 3 agosto, della delibera con la quale il Fortore veniva individuato quale ulteriore area interna della Campania e ne aveva validato la perimetrazione ai fini dell’invio degli atti per l’avvio della fase di confronto con il Comitato nazionale.Un’occasione straordinariamente importante per il nostro Sannio per la quale hanno lavorato in sinergia i sindaci della Comunità Montana ...