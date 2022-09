Milan, Thiaw aspetta la sua occasione (Di giovedì 29 settembre 2022) Seguito a lungo dagli scout rossoneri, Thiaw è arrivato al Milan la scorsa estate con prospettive importanti. Il centrale difensivo tedesco... Leggi su calciomercato (Di giovedì 29 settembre 2022) Seguito a lungo dagli scout rossoneri,è arrivato alla scorsa estate con prospettive importanti. Il centrale difensivo tedesco...

sportli26181512 : Thiaw in nazionale: due ko per la Germania U21, ma lui è uno dei pochi a salvarsi: Si è chiusa con due sconfitte co… - ZonaBianconeri : RT @sociaal_23: Fonte @SkySport #Milan: - #Tonali sarà in campo ad #Empoli - #Maignan un mese di stop - #Theo forse recupera per la #Juvent… - sociaal_23 : Fonte @SkySport #Milan: - #Tonali sarà in campo ad #Empoli - #Maignan un mese di stop - #Theo forse recupera per la… - sportli26181512 : Milan, Vranckx reclama spazio. Pioli ha bisogno di lui: Minuti importanti, per ritrovare la forma, per sentirsi pro… - sportli26181512 : Under 21, Inghilterra-Germania: Thiaw in campo per 74' minuti: Malick Thiaw, difensore centrale del Milan arrivato… -