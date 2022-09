Meno errori, più successo: impara la regola del 10 (Di giovedì 29 settembre 2022) Nel padel è fondamentale saper trovare il giusto equilibrio fra rischi e solidità. Un modo utile per ridurre gli errori è dare un valore (da 1 a 10) alla difficoltà della pallina che arriva, e restituirne una complementare. Più la palla che arriva è complessa, più la risposta deve essere giocata in sicurezza. E viceversa Leggi su federtennis (Di giovedì 29 settembre 2022) Nel padel è fondamentale saper trovare il giusto equilibrio fra rischi e solidità. Un modo utile per ridurre gliè dare un valore (da 1 a 10) alla difficoltà della pallina che arriva, e restituirne una complementare. Più la palla che arriva è complessa, più la risposta deve essere giocata in sicurezza. E viceversa

