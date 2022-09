Maxi Lopez diventa papà: il messaggio di Wanda Nara (Di giovedì 29 settembre 2022) Nessuno astio ormai, dopo la separazione, e nessun risentimento. Tra Maxi Lopez e Wanda Nara l’ascia di guerra è ormai sepolta, e il tempo dell’odio sembra ormai terminato, la pace legale definitivamente sancita. Ricordiamo, infatti, che la coppia scoppiò nel 2013, quando sulla scena di un matrimonio in profonda crisi fece irruzione la figura del campione Mauro Icardi. Il passato e le relazioni complicate di Wanda Nara Da allora i rapporti tra i due furono a dir poco glaciali, colpi e frecciatine dal sapore amaro, che alimentarono anche il gossip più sfrenato per molto tempo. Oggi, però, a quanto pare, è tutto cambiato. E mentre l’ex calciatore sembra aver ritrovato la serenità con la modella svedese Daniela Christiansson, è proprio l’imprenditrice a vivere un momento difficile per la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 settembre 2022) Nessuno astio ormai, dopo la separazione, e nessun risentimento. Tral’ascia di guerra è ormai sepolta, e il tempo dell’odio sembra ormai terminato, la pace legale definitivamente sancita. Ricordiamo, infatti, che la coppia scoppiò nel 2013, quando sulla scena di un matrimonio in profonda crisi fece irruzione la figura del campione Mauro Icardi. Il passato e le relazioni complicate diDa allora i rapporti tra i due furono a dir poco glaciali, colpi e frecciatine dal sapore amaro, che alimentarono anche il gossip più sfrenato per molto tempo. Oggi, però, a quanto pare, è tutto cambiato. E mentre l’ex calciatore sembra aver ritrovato la serenità con la modella svedese Daniela Christiansson, è proprio l’imprenditrice a vivere un momento difficile per la ...

