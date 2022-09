Maria Sole Ferrieri Caputi è il primo arbitro donna della Serie A (Di giovedì 29 settembre 2022) La storia del calcio italiano e del movimento femminile (non solo sportivo) più in generale verranno scritte in questo weekend calcistico che segna il ritorno della Serie A dopo la sosta dedicata alle Nazionali dei rispettivi Paesi. Cosa succede di così straordinario? La massima seria italiana, una partita del campionato più importante del calcio, vedrà scendere sul rettangolo verde di gioco un fischietto donna. Il fischietto della rivoluzione, la donna della prima volta, è Maria Sole Ferrieri Caputi. Tanti nomi che possono essere tranquillamente equiparati al talento cristallino e alla passione della ragazza, classe 1990, che a inizio anno era stata promossa nella CAN di A e di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 settembre 2022) La storia del calcio italiano e del movimento femminile (non solo sportivo) più in generale verranno scritte in questo weekend calcistico che segna il ritornoA dopo la sosta dedicata alle Nazionali dei rispettivi Paesi. Cosa succede di così straordinario? La massima seria italiana, una partita del campionato più importante del calcio, vedrà scendere sul rettangolo verde di gioco un fischietto. Il fischiettorivoluzione, laprima volta, è. Tanti nomi che possono essere tranquillamente equiparati al talento cristallino e alla passioneragazza, classe 1990, che a inizio anno era stata promossa nella CAN di A e di ...

