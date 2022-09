M5s: Appendino, su temi ben venga fronte parlamentare con Pd (Di giovedì 29 settembre 2022) "Come riaprire il dialogo con il Pd? Non spetta a me porre condizioni al Partito democratico. Quello che posso dire è che per noi contano i temi, nei fatti e non a parole. Noi abbiamo visto che quando ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 settembre 2022) "Come riaprire il dialogo con il Pd? Non spetta a me porre condizioni al Partito democratico. Quello che posso dire è che per noi contano i, nei fatti e non a parole. Noi abbiamo visto che quando ...

StefaniaFalone : RT @News24_it: M5s: Appendino, su temi ben venga fronte parlamentare con Pd - iconanews : M5s: Appendino, su temi ben venga fronte parlamentare con Pd - News24_it : M5s: Appendino, su temi ben venga fronte parlamentare con Pd - twindiano70 : @Mov5Stelle @c_appendino Ora sembra che il M5S cerchi di togliere voti al pd. Per chiarezza, non è così, É GIÀ SUCC… - PaoloBersani9 : @Mov5Stelle @c_appendino @lastampa @tg3web @reportrai3 @Ariachetira Il #redditodicittadinanza sta per essere abol… -