L'onda Meloni travolge il femminismo: ora nei partiti le donne sgomitano. E Il Pd invoca l'anti-Giorgia (Di giovedì 29 settembre 2022) Chi è che aveva detto che una donna premier non serviva alle donne? Ah sì. Elly Schlein. Una che ha capito poco o nulla del processo che la vittoria di Giorgia Meloni ha messo in moto. E del quale persino lei, una che scrive i volantini con lo schwa, potrebbe beneficiare. Nel Pd pare che Letta si sia messo in testa che lo slogan "speriamo che sia femmina" potrà essere utile al rilancio dem. Scrive Il Fatto che "Enrico Letta avrebbe espresso tra le sue ultime volontà quella di vedere una signora al posto da lui tanto efficacemente occupato fino alla disfatta di domenica. Questo patronage è un po' fastidioso (non solo per la pesante eredità) e sembra proprio che l'imperativo femminile sia un maldestro tentativo di non sfigurare di fronte alla destra. È in parte una conquista, in parte una sconfitta. Sconfitta perché arriva solo come ...

