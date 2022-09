LIVE Coppa Agostoni 2022 in DIRETTA: Pozzovivo e Formolo si avvantaggiano, all’inseguimento Piccolo, Martin e Mas (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA STARTLIST 15.51 Altro strappino, e scatta Vincenzo Nibali! Non riesce però a fare il vuoto. 15.49 Si riaggancia il terzetto di contrattaccanti. Ma arrivano altri quattro uomini, tra cui Vincenzo Nibali (Astana-Qazaqstan), Rigoberto Uran (EF-Education-Easypost), Alejandro Valverde (Movistar) e Sjoerd Bax (Alpecin-Deceunink). 15.48 Il gruppo di contrattaccanti è invece a 22”. 15.46 30 chilometri al traguardo: Piccolo, Valverde e Mas non sono lontanissimi dalla coppia di testa. 15.45 Formolo si gira, e vede distanti un centinaio di metri Mas, Martin e Piccolo. Forse è balenata l’idea di aspettarli… 15.43 Termina la scalata di Lissolo, Davide Formolo (UAE Team Emirates) e Domenico Pozzovivo (Intermarché-Wanty-Gobert) hanno una ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST 15.51 Altro strappino, e scatta Vincenzo Nibali! Non riesce però a fare il vuoto. 15.49 Si riaggancia il terzetto di contrattaccanti. Ma arrivano altri quattro uomini, tra cui Vincenzo Nibali (Astana-Qazaqstan), Rigoberto Uran (EF-Education-Easypost), Alejandro Valverde (Movistar) e Sjoerd Bax (Alpecin-Deceunink). 15.48 Il gruppo di contrattaccanti è invece a 22”. 15.46 30 chilometri al traguardo:, Valverde e Mas non sono lontanissimi dalla coppia di testa. 15.45si gira, e vede distanti un centinaio di metri Mas,. Forse è balenata l’idea di aspettarli… 15.43 Termina la scalata di Lissolo, Davide(UAE Team Emirates) e Domenico(Intermarché-Wanty-Gobert) hanno una ...

