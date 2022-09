Lazio, Lotito: “I giocatori da noi sono come in una famiglia, vengono sempre preservati” (Di giovedì 29 settembre 2022) Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato della cura che la società biancoceleste dedica ai propri calciatori, così come dei valori che devono essere sempre rispettati per giocare nel club capitolino. Queste le parole del numero uno della Lazio: “Da noi i calciatori fanno parte di una grande famiglia, dove sono preservati. Se vai in una società dove esiste solo l’interesse materiale ed economico, tutto cambia. Chi amministra deve avere il senso del buon padre di famiglia, con giustizia ed equità. Io ho sempre cercato di amministrare le società, sportive e non, con questo criterio”. Infine un elogio per Ciro Immobile, che secondo il presidente incarna al meglio i valori del club: “Grande affetto e rispetto ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) Il presidente della, Claudio, ha parlato della cura che la società biancoceleste dedica ai propri calciatori, cosìdei valori che devono essererispettati per giocare nel club capitolino. Queste le parole del numero uno della: “Da noi i calciatori fanno parte di una grande, dove. Se vai in una società dove esiste solo l’interesse materiale ed economico, tutto cambia. Chi amministra deve avere il senso del buon padre di, con giustizia ed equità. Io hocercato di amministrare le società, sportive e non, con questo criterio”. Infine un elogio per Ciro Immobile, che secondo il presidente incarna al meglio i valori del club: “Grande affetto e rispetto ...

