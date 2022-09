La Nato non ha ammesso di aver pianificato la propria espansione «diversi anni fa» (Di giovedì 29 settembre 2022) Il 20 settembre 2022 è stato pubblicato un tweet in cui si legge: «La #Nato ha ammesso ufficialmente di aver pianificato di espandere la propria presenza vicino ai confini della Russia “diversi anni fa” L’annuncio il 17/9 è stato fatto dall’Ammiraglio olandese Bauer in diretta conferenza stampa del “Nato Military Committee Conference 2022?». Si tratta di una notizia falsa. Vediamo perché. Dal 16 al 18 settembre 2022 si è tenuta a Tallinn, in Estonia, la conferenza dei capi militari della difesa Nato, durante la quale i Capi di Stato maggiore della Difesa hanno discusso degli sviluppi strategici militari all’interno dell’organizzazione. In questo contesto, il 17 settembre l’Ammiraglio Rob Bauer, presidente del Comitato ... Leggi su facta.news (Di giovedì 29 settembre 2022) Il 20 settembre 2022 è stato pubblicato un tweet in cui si legge: «La #haufficialmente didi espandere lapresenza vicino ai confini della Russia “fa” L’annuncio il 17/9 è stato fatto dall’Ammiraglio olandese Bauer in diretta conferenza stampa del “Military Committee Conference 2022?». Si tratta di una notizia falsa. Vediamo perché. Dal 16 al 18 settembre 2022 si è tenuta a Tallinn, in Estonia, la conferenza dei capi militari della difesa, durante la quale i Capi di Stato maggiore della Difesa hanno discusso degli sviluppi strategici militari all’interno dell’organizzazione. In questo contesto, il 17 settembre l’Ammiraglio Rob Bauer, presidente del Comitato ...

