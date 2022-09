Infermiera ucraina ritorna nel suo paese dall’Italia per arruolarsi e muore: aveva 37 anni ed era una volontaria dell’esercito (Di giovedì 29 settembre 2022) Infermiera ucraina ritorna nel suo paese dall’Italia e perde la vita all’età di 37 anni. La notizia è stata data dal Consolato italiano di Kiev alla famiglia italiana. la donna infatti lascia il marito e due figli in un paese della provincia di Treviso. Infermiera ucraina ritorna nel suo paese dall’Italia per arruolarsi e muore Maryana Triasko è una Infermiera ucraina che è morta in guerra nel suo paese. La donna aveva deciso di lasciare la sua casa in Italia, a Villorba(provincia di Treviso), dove viveva da 14 anni insieme al marito, Edgardo Spagnulo, di professione ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 29 settembre 2022)nel suoe perde la vita all’età di 37. La notizia è stata data dal Consolato italiano di Kiev alla famiglia italiana. la donna infatti lascia il marito e due figli in undella provincia di Treviso.nel suoperMaryana Triasko è unache è morta in guerra nel suo. La donnadeciso di lasciare la sua casa in Italia, a Villorba(provincia di Treviso), dove viveva da 14insieme al marito, Edgardo Spagnulo, di professione ...

Alexand99601996 : È morta una nostra concittadina di origine Ucraina che andate a fare l'infermiera per i soldati ucraini e per difen… - tfnews_t : #Zaporizhzhia, morta #infermiera italo-ucraina #volontaria nell’esercito #news #tfnews #esteri #italia #cronaca… - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: È morta in battaglia Marianna Triasko, infermiera ucraina con cittadinanza italiana che da 14 anni era residente in Veneto.… - ultimenews24 : (Adnkronos) - Una cittadina italo-ucraina, Mariana Triasko, infermiera volontaria arruolatasi nell'esercito di Kiev… - MarcoPaccagnel2 : RIP ???????? Infermiera italo-ucraina muore a Zaporizhzhia: si era arruolata ad aprile -