In prima fila i Samsung Galaxy S21 con aggiornamento di ottobre negli USA (Di giovedì 29 settembre 2022) Arrivano segnali interessanti per gli utenti che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S21 nell’ultimo anno e mezzo, visto che da alcune ore a questa parte risulta già in distribuzione il nuovo aggiornamento di ottobre. Partendo dal presupposto che il pacchetto software si possa già installare negli Stati Uniti, è probabile che il medesimo trattamento sia riservato al pubblico italiano ed europeo entro il weekend. Del resto, parliamo di una patch non particolarmente “impegnativa”, motivo per il quale il gap temporale tra un continente e l’altro dovrebbe essere abbastanza limitato. In pole position i Samsung Galaxy S21 con aggiornamento di ottobre negli USA a partire da oggi Provando a scendere maggiormente ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 29 settembre 2022) Arrivano segnali interessanti per gli utenti che hanno deciso di acquistare unS21 nell’ultimo anno e mezzo, visto che da alcune ore a questa parte risulta già in distribuzione il nuovodi. Partendo dal presupposto che il pacchetto software si possa già installareStati Uniti, è probabile che il medesimo trattamento sia riservato al pubblico italiano ed europeo entro il weekend. Del resto, parliamo di una patch non particolarmente “impegnativa”, motivo per il quale il gap temporale tra un continente e l’altro dovrebbe essere abbastanza limitato. In pole position iS21 condiUSA a partire da oggi Provando a scendere maggiormente ...

berlusconi : Ho votato. Ho fatto il mio dovere, come sempre, per il mio Paese. Per la prima volta, ho visto la fila ai seggi.… - ShooterHatesYou : È la prima volta che trovo fila al seggio. Stessa cosa un paio di amici. Chissà. - c0nt0rt4 : @elianashere io vado a fare la fila una settimana prima - gandossi_pietro : @Covidioti Ti vedo molto impegnata nelle@battaglie. Proprio tu sei sempre in prima@fila vedo? E fai anche quella ch… - Meeyeon_Elena : Giochiamo a un gioco. Si chiama: 'Se io fossi Third...' Avanti Babii, voglio sentire i fan di Theory of love in prima fila -