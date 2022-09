Imma Tataranni - Sostituto Procuratore 2: le Anticipazioni della Puntata in onda stasera su Rai 1 (Di giovedì 29 settembre 2022) Questa settimana, doppio appuntamento con Imma Tataranni - Sostituto Procuratore su Rai 1. La trama della nuova Puntata, la sesta della seconda stagione. Leggi su comingsoon (Di giovedì 29 settembre 2022) Questa settimana, doppio appuntamento consu Rai 1. La tramanuova, la sestasecstagione.

RaiUno : Come si fa a non amarla?! ?? STASERA, #29settembre, continuano i nuovi episodi della seconda stagione di 'Imma Tatar… - RaiUno : ?? ?? L’imprevedibile e schietta Tataranni sta per tornare. Tra nuovi casi da risolvere e il sospetto di un tradimen… - fossi_la : @MariaBe48832438 @GrandeFratello @MedInfinityIT su raiuno ce la @unvotoperimma imma tataranni infatti non ne ha pr… - corcordiumss : mia mamma facendomi pressioni per guardare imma tataranni ???? - ladyrapanello : RT @ehigiulss_: #immatataranni #immatataranni2 #calaranni imma tataranni ippazio calogiuri fancam stanza singola -