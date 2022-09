Il mercato dell’auto: il 2022 segna la crescita dell’elettrico (Di giovedì 29 settembre 2022) È l’elettrificazione a spingere il mercato dell’auto. Da un attento sguardo alla lista delle novità che caratterizzano questo 2022, è chiara l’accelerazione dei veicoli elettrici, delle mild hybrid, full hybrid e plug-in hybrid. A dominare la scena sono SUV e crossover, con produzioni tecnologicamente innovative, restyling e modelli esclusivi, vedi qua tutte le novità previste, capitanate da Volvo C40 Recharge, Toyota RAV4 Adventure, Nissan Ariya, dalla Fiat 500X, dalla nuova Range Rover e dall’attesissima Alfa Romeo Tonale, solo per citarne alcune. Le novità pronte al debutto d’autunno Tanti i nuovi modelli pronti al debutto in questo autunno a partire dalla progenie della Kia Niro, il crossover che il mercato dimostra di apprezzare da sempre, e non farà eccezione per tutta la serie d’innovazioni, che ... Leggi su tuacitymag (Di giovedì 29 settembre 2022) È l’elettrificazione a spingere il. Da un attento sguardo alla lista delle novità che caratterizzano questo, è chiara l’accelerazione dei veicoli elettrici, delle mild hybrid, full hybrid e plug-in hybrid. A dominare la scena sono SUV e crossover, con produzioni tecnologicamente innovative, restyling e modelli esclusivi, vedi qua tutte le novità previste, capitanate da Volvo C40 Recharge, Toyota RAV4 Adventure, Nissan Ariya, dalla Fiat 500X, dalla nuova Range Rover e dall’attesissima Alfa Romeo Tonale, solo per citarne alcune. Le novità pronte al debutto d’autunno Tanti i nuovi modelli pronti al debutto in questo autunno a partire dalla progenie della Kia Niro, il crossover che ildimostra di apprezzare da sempre, e non farà eccezione per tutta la serie d’innovazioni, che ...

infoiteconomia : Il mercato dell’auto: il 2022 segna la crescita dell’elettrico - AUTOilmensile : Amatissima e ricercatissima, la Panda 4x4 raggiunge quotazioni elevatissime sul mercato dell'usato ?? #auto #fiat… - PrestitiOnline : ??Il mercato dell’#auto Ue rivede la luce dopo tredici mesi di ribasso. In agosto le #immatricolazioni sono cresciu… - PneusNews : Peggiora la flessione del mercato dell’usato: -12,6% e 380.000 auto in meno nei 7 mesi 2022 - luciatonini : Peggiora la flessione del mercato dell’usato: -12,6% e 380.000 auto in meno nei 7 mesi 2022 -