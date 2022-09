Governo, l’ultimatum della Lega: “Appoggio esterno se Salvini non avrà il Viminale” (Di giovedì 29 settembre 2022) “Non si è parlato di nomi, incarichi, attribuzioni di deleghe”. Lo ha dichiarato Giorgia Meloni al termine dell’atteso incontro di ieri con Matteo Salvini, nel pieno delle trattative per comporre il nuovo Governo. La futura premier ha smentito la presenza di “presunti veti”, nonostante i numerosi retroscena che hanno parlato di un duro braccio di ferro tra Fratelli d’Italia e Lega sull’assegnazione di un ministero di peso al segretario leghista. Una richiesta fatta esplicitamente dal consiglio federale del Carroccio di martedì, che finora Fratelli d’Italia ha respinto vigorosamente. La minaccia che, secondo Il Corriere della Sera, avrebbero recapitato alcuni “messaggeri” leghisti è quella di limitare il sostegno della Lega al nuovo Governo a un mero ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 settembre 2022) “Non si è parlato di nomi, incarichi, attribuzioni di deleghe”. Lo ha dichiarato Giorgia Meloni al termine dell’atteso incontro di ieri con Matteo, nel pieno delle trattative per comporre il nuovo. La futura premier ha smentito la presenza di “presunti veti”, nonostante i numerosi retroscena che hanno parlato di un duro braccio di ferro tra Fratelli d’Italia esull’assegnazione di un ministero di peso al segretario leghista. Una richiesta fatta esplicitamente dal consiglio federale del Carroccio di martedì, che finora Fratelli d’Italia ha respinto vigorosamente. La minaccia che, secondo Il CorriereSera, avrebbero recapitato alcuni “messaggeri” leghisti è quella di limitare il sostegnoal nuovoa un mero ...

