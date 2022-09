Giugliano | Paolo Conte lascia gruppo di Italia Viva e passa al misto | “Entrare in maggioranza? Parliamo di temi”

paolo_r_2012 : RT @ultimora_pol: #ElezioniPolitiche2022 Dopo Caserta, Giuseppe #Conte fa tappa a Giugliano. Il leader del Movimento continua a riempire l… - paolo_r_2012 : RT @GiuseppeConteIT: In diretta da Giugliano in Campania: -

Vince il collegio uninominale diin Campania l'attuale capogruppo M5S in Senato Mariolina ... Sconfitto a sorpresa nel collegio di Acerra il pediatraSiani , fratello di Giancarlo, ...la spunta Antonio Caso, al 42,6, in quota M5S. Stop a Siani e Ruotolo A Torre del Greco ... Non rieletto in Parlamento nemmenoSiani , fratello di Giancarlo, il giornalista ucciso ...Il 25 settembre la Campania eleggerà 38 deputati e 18 senatori. La mappa dei collegi plurinominali e uninominali per sapere chi sono i candidati nel proprio Comune. In Campania si vota domenica 25 set ...Cacciapuoti Paolo, Maddaluno Antonio e Pirozzi Walter erano stati condannati lo scorso Gennaio a 3 anni di reclusione dal Giudice del Tribunale di Napoli Nord Dottoressa Ilaria Giuliano. La Corte di A ...