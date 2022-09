GF VIP | Luca Salatino ha avuto una storia con una trans? Parla Noemi | ‘Ho il video | siamo stati insieme’

(Di giovedì 29 settembre 2022) Non c’è tregua e, uno dei concorrenti più amati di questa edizione del GF VIP, continua a stare sotto i riflettori. Prima per il suo ‘rapporto’ con Elenoire e la feroce discussione, ora per unadel passato con una, che si è fatta ‘viva’ e ha contattato l’esperto di gossip, seguitissimo sui social, Amedeo Venza. Ma, la misteriosa ragazza, dirà la verità?e il rapporto con una? Elenoire Ferruzzi, nei giorni scorsi, ha raccontato di essersi sentita sedotta e poi abbandonata da: prima la complicità, poi lo ‘schiaffo’ simbolico. E da lì ne è nata un’accesa discussione, che si è culminata con un chiarimento: l’ex tronista di Uomini e Donne è fidanzato, è felice al fianco di Soraia, ...

CorriereCitta : GF VIP, Luca Salatino ha avuto una storia con una trans? Parla Noemi: 'Ho il video' #gfvip - zazoomblog : GF Vip Luca Salatino sesso con una ragazza trans: «Ho il video si riconosce» chi è Noemi la donna trans? FOTO -… - SPYit_official : GF Vip, ragazza trans dichiara di essere stata con Luca Salatino: “Abbiamo un video intimo insieme” #gfvip… - AngoloDV : Gf Vip 7, la confessione di Noemi, ragazza trans: 'Rapporti intimi con Luca Salatino' #gfvip7 #gfvip… - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Dopo giorni ad alta tensione è tornato il sereno tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino al GF Vip ma nelle ultime ore è t… -

A questo punto, la domanda sorge spontanea: quali sono le anticipazioni della puntata del GFdi Giovedì 29 Settembre Nel corso dell'appuntamento scorso abbiamo assistito al confronto tra...Alberto De Pisis, si inserisce tra Elenoire Ferruzzi eSalatino/ Confessa "un bonaccione!" ... al Grande Fratello2022 potrebbe nascere una nuova coppia Numerosissimi utenti sono in attesa ...È quasi mezzanotte e dopo aver ballato e giocato per tutta la sera per alcuni VIP è arrivato il momento di fare uno spuntino. In Cucina però, una Cristina Quaranta in cerca di cibo, critica la spesa c ...Coolio aveva 59 anni. Era un rapper, uno dei primi aver mescolato il rap e il pop, con sonorità accattivanti. Uno che aveva aperto la strada, aveva denunciato e raccontato. La sua ...