George Clooney, il più grande errore coi figli. Ma Amal lo perdona (Di giovedì 29 settembre 2022) George Clooney si pente amaramente del più grande errore che ha fatto coi suoi figli, i gemelli Alexander e Ella, di 5 anni. La star di Hollywood ha confessato davanti a milioni di telespettatori l’ingenuità commessa che gli è costata cara. Ma sua moglie Amal, che è seduta accanto a lui, è pronta a perdonarlo. George Clooney ammette il suo errore George e Amal Clooney sono andati ospiti della trasmissione CBS Mornings dove hanno presentato la serata degli Albie Awards, i premi della loro Clooney Foundation for Justice. La presentatrice ha però rivolto loro anche domande più personali che riguardavano la loro famiglia. In particolare, rivolgendosi a ... Leggi su dilei (Di giovedì 29 settembre 2022)si pente amaramente del piùche ha fatto coi suoi, i gemelli Alexander e Ella, di 5 anni. La star di Hollywood ha confessato davanti a milioni di telespettatori l’ingenuità commessa che gli è costata cara. Ma sua moglie, che è seduta accanto a lui, è pronta arlo.ammette il suosono andati ospiti della trasmissione CBS Mornings dove hanno presentato la serata degli Albie Awards, i premi della loroFoundation for Justice. La presentatrice ha però rivolto loro anche domande più personali che riguardavano la loro famiglia. In particolare, rivolgendosi a ...

LT38 : RT @vogue_italia: Ruches, glitter e vento tra i capelli. Il look inedito di Amal per la serata romantica con George, mano nella mano a New… - Ve10VeGhost : RT @AlexBorgogno: 'La Roma non è ancora da scudetto, ma anche il PD ha le sue colpe', 'L'ultimo film di George Clooney non è un gran che, m… - vogue_italia : Ruches, glitter e vento tra i capelli. Il look inedito di Amal per la serata romantica con George, mano nella mano… - AD_italia : La power couple è proprietaria di numerose abitazioni fra Messico, Francia, Italia e Los Angeles. . - VincenzoPros : @PaolaCortellesi @mariasolet @Pennacchiiiii @SkyItalia Doveva sbattere il bicchiere però, come George Clooney in 'Dal tramonto all'alba'!!! -