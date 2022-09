Francesca Chillemi, il grave incidente all’improvviso: l’indiscrezione che gela i fan (Di giovedì 29 settembre 2022) In molti sono coloro che sono affezionati a Francesca Chillemi e alle emozioni che è in grado di regalare ogni qualvolta la vediamo in TV. Purtroppo però sembra che l’attrice sia stata colpita da un incidente talmente grave al punto da aver sconvolto tutti i fan. Scopriamo insieme che cosa è successo. L’attesa ormai è quasi finita. Tra meno di 2 giorni potremmo finalmente assistere alla prima puntata di una delle serie più attese di Canale 5. Un progetto che vede la collaborazione di Mediaset insieme alla Lux Vite. Francesca Chillemi e Can Yaman sono pronti per il loro debutto sul piccolo schermo. Una serie in cui la Chillemi interpreta Viola Vitali, una giornalista che dopo aver vissuto per molti anni a Parigi, fa il suo ritorno a Palermo ... Leggi su ildemocratico (Di giovedì 29 settembre 2022) In molti sono coloro che sono affezionati ae alle emozioni che è in grado di regalare ogni qualvolta la vediamo in TV. Purtroppo però sembra che l’attrice sia stata colpita da untalmenteal punto da aver sconvolto tutti i fan. Scopriamo insieme che cosa è successo. L’attesa ormai è quasi finita. Tra meno di 2 giorni potremmo finalmente assistere alla prima puntata di una delle serie più attese di Canale 5. Un progetto che vede la collaborazione di Mediaset insieme alla Lux Vite.e Can Yaman sono pronti per il loro debutto sul piccolo schermo. Una serie in cui lainterpreta Viola Vitali, una giornalista che dopo aver vissuto per molti anni a Parigi, fa il suo ritorno a Palermo ...

