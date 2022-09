F1 in tv, GP Singapore 2022: programma Sky e TV8, orari, streaming (Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo due weekend di pausa, torna finalmente in scena il Mondiale di Formula Uno 2022. La cancellazione del Gran Premio di Russia ha regalato quasi 20 giorni di riposo per team e piloti che, dopo aver gareggiato a Monza, sono pronti per dare il via alla trasferta asiatica, con il graditissimo ritorno del Gran Premio di Singapore. Non si corre a Marina Bay dall’ormai lontano 2019 per cui l’attesa nella città-stato è davvero immensa. Il circuito rappresenta sempre una sfida a livello fisico e di concentrazione per i piloti, con la notturna che rende tutto ancora più affascinante. Cosa dovremo attenderci dalla gara di Singapore? Tutto sembra portare verso l’ennesimo successo di Max Verstappen che sta attraversando un momento letteralmente magico dal punto di vista personale e per merito della sua Red Bull. Sulla carta, tuttavia, la pista ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo due weekend di pausa, torna finalmente in scena il Mondiale di Formula Uno. La cancellazione del Gran Premio di Russia ha regalato quasi 20 giorni di riposo per team e piloti che, dopo aver gareggiato a Monza, sono pronti per dare il via alla trasferta asiatica, con il graditissimo ritorno del Gran Premio di. Non si corre a Marina Bay dall’ormai lontano 2019 per cui l’attesa nella città-stato è davvero immensa. Il circuito rappresenta sempre una sfida a livello fisico e di concentrazione per i piloti, con la notturna che rende tutto ancora più affascinante. Cosa dovremo attenderci dalla gara di? Tutto sembra portare verso l’ennesimo successo di Max Verstappen che sta attraversando un momento letteralmente magico dal punto di vista personale e per merito della sua Red Bull. Sulla carta, tuttavia, la pista ...

