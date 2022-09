Edoardo Donnamaria smentisce Elenoire Ferruzzi | la verità al GF Vip 7

(Di giovedì 29 settembre 2022) I pregiudizi verso l’orientamento sessuale e l’identità di genere, almeno nella Casa del Grande Fratello Vip 7, sembrano solo un lontano ricordo. Fin dall’inizio di questa nuova edizione, i concorrenti hanno affrontato più volte l’argomento. Rispetto al passato, c’è molta meno paura di dare voce ai propri desideri. Nelle ultime ore,, che attualmente si trova in Nomination, è finito sotto i riflettori per via di una confessione. Le sue parole smentirebbero quelle pronunciate da Elonoire. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7,si sbaglia su? Ladel gieffino...

Grande Fratello

La prima riguarda, che si è ritrovato a fare coming out in una maniera molto spontanea e naturale. Il giovane volto di Forum, mentre giocava scherzoso con Alberto De Pisis , gli ...Flirt in corso nella Casa del Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi eNelle ultime ore, infatti, la giovane influencer ha rivelato alla sua amica Carolina Marconi di essere interessata e gelosa del concorrente , il quale sembrerebbe ricambiare le ... Edoardo Donnamaria: "Sto cercando una mia coerenza" - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Antonella Fiordelisi, flirt nella Casa La sua confessione non lascia spazio a dubbi Dopo giorni non proprio semplici culminati con le nomination delle ...Al Gf Vip 7 Lamborghini si lascia sfuggire una frase omofoba, mentre Donnamaria, in un'altra occasione, dichiara di essere fluido.