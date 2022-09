Centrodestra, i banchieri si schierano con il nuovo esecutivo. «Subito i temi della povertà» (Di giovedì 29 settembre 2022) I grandi banchieri italiani si schierano a fianco del nascente governo indicando quali, secondo loro, sono le priorità che vanno affrontate per evitare uno sfilacciamento della società... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 29 settembre 2022) I grandiitaliani sia fianco del nascente governo indicando quali, secondo loro, sono le priorità che vanno affrontate per evitare uno sfilacciamentosocietà...

andfranchini : Centrodestra, i banchieri si schierano con il nuovo esecutivo. «Subito i temi della povertà» - ilmessaggeroit : Centrodestra, i banchieri si schierano con il nuovo esecutivo. «Subito i temi della povertà» - Olindo35055898 : RT @MarzioCpi: Ecco i primi risultati del #votoutile Utile si, per le élite finanziarie, per i banchieri, per quella gabbia maledetta dell'… - Alessandro_Amad : RT @MarzioCpi: Ecco i primi risultati del #votoutile Utile si, per le élite finanziarie, per i banchieri, per quella gabbia maledetta dell'… - MarzioCpi : Ecco i primi risultati del #votoutile Utile si, per le élite finanziarie, per i banchieri, per quella gabbia malede… -