Cassano sminuisce l’Italia | attacco anche a Raspadori

(Di giovedì 29 settembre 2022) Durante la BoboTv di questa sera Antonioha parlato delle ultime uscite della Nazionale italiana. L’ex fantasista ha espresso pareri preoccupanti sullo stato dei giocatori italiani, in particolare Bonucci e Verratti, definiti da lui anziani. Fantantonio ha parlatodel giocatore del Napoli Giacomo, autore di 2 gol durante gli ultimi impegni con. Queste le parole di: “? Queste partite contano il giusto. Fino al momento del gol aveva toccato una palla e basta, non aveva fatto bene. L’attaccante lo abbiamo trovato, ma serve un 9 diverso, lui lo devi far giocare intorno. Un altro potrebbe essere Scamacca se crescerà. A me fa paura dietro: Bonucci non so quanto reggerà ancora. In mezzo al campo: Jorginho va di ...