Calciomercato Juventus, come si può vendere Kean? C’è una sola possibilità (Di giovedì 29 settembre 2022) Kean è un giocatore che non è stato in grado di confermarsi su grandi livelli, ma ormai il suo destino alla Juve è sempre più segnato. Tra i giocatori che sicuramente non sono stati in grado di poter far fare il grande salto di qualità alla Juventus in questi ultimi anni non possiamo non citare Moise Kean, un attaccante che era arrivato con grandi speranze ma che alla fine ha deluso davvero tutti. LaPressePurtroppo si sa che l’amore è un qualcosa destinato prima o poi a finire e a terminare, con quello tra la Juventus e Moise Kean che a questo punto sembra essere definitivamente arrivato al capolinea. L’attaccante infatti era stato ceduto nel 2019 In modo tale da poter rientrare da una serie di ammanchi nel bilancio, lasciando già a suo tempo davvero molto rammarico per il suo addio, per questo motivo ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 29 settembre 2022)è un giocatore che non è stato in grado di confermarsi su grandi livelli, ma ormai il suo destino alla Juve è sempre più segnato. Tra i giocatori che sicuramente non sono stati in grado di poter far fare il grande salto di qualità allain questi ultimi anni non possiamo non citare Moise, un attaccante che era arrivato con grandi speranze ma che alla fine ha deluso davvero tutti. LaPressePurtroppo si sa che l’amore è un qualcosa destinato prima o poi a finire e a terminare, con quello tra lae Moiseche a questo punto sembra essere definitivamente arrivato al capolinea. L’attaccante infatti era stato ceduto nel 2019 In modo tale da poter rientrare da una serie di ammanchi nel bilancio, lasciando già a suo tempo davvero molto rammarico per il suo addio, per questo motivo ...

TuttoJuve24 : Calciomercato Juventus, non solo Asensio: nel mirino due terzini in scadenza #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic… - junews24com : Calciomercato Juve LIVE: occhi su Asensio, tentativo per Ndicka - sportli26181512 : Il Tottenham vuole riscattare Kulusevski: quanto incasserà la Juve: Il Tottenham è pronto a prendere Dejan Kulusevs… - giusyoni : RT @GabryOn_: ?? Uno degli obbiettivi principali della #Juventus per la prossima finestra estiva di mercato, è #Asensio dove molto probabilm… - ZonaBianconeri : RT @RadioFebbrea90: #Calciomercato #Juventus / Tutti pazzi di lui: 'Contatti già avviati' -