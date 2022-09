Calcio: Milan, Tonali in gruppo, Rebic e Origi verso il forfait con l'Empoli (Di giovedì 29 settembre 2022) Milano, 29 set. - (Adnkronos) - Allenamento mattutino per il Milan in vista della trasferta di Empoli di sabato 1 ottobre alle 20:45. Confermato il rientro di Tonali in gruppo, mentre hanno lavorato a parte Rebic e Origi ed è quasi impossibile che i due attaccanti vengano convocati per il match contro gli azzurri. Out gli infortunati Maignan e Hernandez, mentre tutti gli altri giocatori impegnati con le nazionali sono rientrati e si sono allenati regolarmente con il gruppo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022)o, 29 set. - (Adnkronos) - Allenamento mattutino per ilin vista della trasferta didi sabato 1 ottobre alle 20:45. Confermato il rientro diin, mentre hanno lavorato a parteed è quasi impossibile che i due attaccanti vengano convocati per il match contro gli azzurri. Out gli infortunati Maignan e Hernandez, mentre tutti gli altri giocatori impegnati con le nazionali sono rientrati e si sono allenati regolarmente con il

