Bomba d'acqua su Formia, esonda il Rio Fresco. Terrore tra i cittadini: 'Aiutateci' (Di giovedì 29 settembre 2022) Bomba d'acqua su Formia . Il maltempo torna a piegare alcune zone dell'Italia. La paura e i danni maggiori in un quartiere dove è esondato un torrente, il Rio Fresco. Nei video girati da alcuni ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 settembre 2022)d'su. Il maltempo torna a piegare alcune zone dell'Italia. La paura e i danni maggiori in un quartiere dove èto un torrente, il Rio. Nei video girati da alcuni ...

Corriere : Bomba d’acqua in Campania: Napoli allagata, a Ischia si gira in canoa per le strade - GabriellaPremo1 : RT @SecolodItalia1: Bomba d’acqua su Formia, drammatico video: “Qui viene giù tutto. Non resistiamo più, aiutateci” (video) - ALisimberti : RT @terrarealtime: Bomba d'acqua su Formia e' una catastrofe! (video) - Nicolo230592 : RT @terrarealtime: Bomba d'acqua su Formia e' una catastrofe! (video) - SoniaLaVera : RT @terrarealtime: Bomba d'acqua su Formia e' una catastrofe! (video) -