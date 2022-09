Bagni neutri in una scuola di Livorno. La preside: “Così più inclusività” (Di giovedì 29 settembre 2022) Fa discutere la scelta di una scuola di Livorno. La dirigente scolastica ha deciso di dare una svolta al sistema scolastico che prevede le toilette divise per genere, istituendo dei Bagni “neutri” e quindi inclusivi anche per le persone transgender e non binarie. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 29 settembre 2022) Fa discutere la scelta di unadi. La dirigente scolastica ha deciso di dare una svolta al sistema scolastico che prevede le toilette divise per genere, istituendo dei” e quindi inclusivi anche per le persone transgender e non binarie. L'articolo .

orizzontescuola : Bagni neutri in una scuola di Livorno. La preside: “Così più inclusività” - ProDocente : In un liceo toscano istituiti bagni “neutri”, la dirigente: i tempi lo impongono, scelta unanime del consiglio d’is… - TecnicaScuola : In un liceo toscano istituiti bagni “neutri”, la dirigente: i tempi lo impongono, scelta unanime del consiglio d’is… - RotaruCris : RT @romatoday: Bagni neutri nel liceo che dice 'no' alle distinzioni di genere: 'I tempi lo impongono' - pepejeansfunny : BAGNI NEUTRI NEL LICEO PER DIRE NO ALLE DISTINZIONE DI GENERE : GLI SCORREGGI LO IMPONGONO -