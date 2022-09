Anticipazioni Amici 22, Terza Puntata: Ecco Chi E’ In Sfida! (Di giovedì 29 settembre 2022) Anticipazioni Amici 22, Terza Puntata: dopo un video in cui si vedono i cantanti violare le regole, la produzione opta per un provvedimento disciplinare. Piccolo G e Niveo finiscono in sfida… Anticipazioni Amici 22, Terza Puntata: i cantanti a rischio per una punizione! È stata registrata da poche ore una nuova Puntata di questa ventiduesima edizione di Amici. Ormai si è arrivati alla Terza Puntata e le dinamiche dei ragazzi e non solo sono ben innescate. La Puntata si apre con un momento di divertimento dedicato ad Alessandra Celentano. Maria De Filippi ha mostrato un post su Instagram in cui si vede che la maestra ha ricevuto dei fiori in regalo. Il web quindi si è ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 29 settembre 2022)22,: dopo un video in cui si vedono i cantanti violare le regole, la produzione opta per un provvedimento disciplinare. Piccolo G e Niveo finiscono in sfida…22,: i cantanti a rischio per una punizione! È stata registrata da poche ore una nuovadi questa ventiduesima edizione di. Ormai si è arrivati allae le dinamiche dei ragazzi e non solo sono ben innescate. Lasi apre con un momento di divertimento dedicato ad Alessandra Celentano. Maria De Filippi ha mostrato un post su Instagram in cui si vede che la maestra ha ricevuto dei fiori in regalo. Il web quindi si è ...

