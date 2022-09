Amici 22 | anticipazioni registrazione 28 settembre | provvedimento disciplinare

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 29 settembre 2022) Nel pomeriggio di mercoledì 28è stata registrata la puntata di22, che andrà in onda domenica 2 ottobre. Si è parlato di un, perché è stato mostrato un filmato dove tutti i cantanti sono usciti fuori dallo studio non rispettando le regole. La produzione ha quindi deciso che l’ultimo classificato della gara cover, sarebbe andato in sfida. L’unico che si è salvato è stato Aron perché non è mai uscito fuori dallo studio insieme a Niveo e Tommy per via della gara di inediti. Achille Lauro ha giudicato la sfida fra i cantanti. Ambeta, cocca della Celentano ha giudicato la prova dei ballerini. Nessuno dei ragazzi eliminati, Ramon, ballerino classico riprende di nuovo la maglia sospesa. Cricca non era presente in studio, ma al momento non sappiamo il ...