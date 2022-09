Adriana Volpe, colpo di scena: “Torna al GF Vip 7”. Il motivo (Di giovedì 29 settembre 2022) Adriana Volpe non è stata confermata come opinionista al GF Vip 7. Un “addio” che ha sicuramente deluso i suoi tanti fan. In questa nuova edizione le opinioniste in studio sono la sua ‘rivale’ Sonia Bruganelli, che aveva assicurato di non voler Tornare, e Orietta Berti. Ma come mai? Sembra che Alfonso Signorini volesse farla entrare nella Casa (di nuovo) come concorrente, ma che lei non abbia accettato ma tanto, come riporta il sito Tv Blog, il suo ritorno è già sicuro: Adriana Volpe tornerà al GF Vip 7 nella puntata di giovedì 30 settembre 2022. Leggi anche: “Perché non ho voluto Adriana”. Signorini brutale con la Volpe, il motivo del no al GF Vip7 Adriana Volpe GF Vip 7, grande ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 settembre 2022)non è stata confermata come opinionista al GF Vip 7. Un “addio” che ha sicuramente deluso i suoi tanti fan. In questa nuova edizione le opinioniste in studio sono la sua ‘rivale’ Sonia Bruganelli, che aveva assicurato di non volerre, e Orietta Berti. Ma come mai? Sembra che Alfonso Signorini volesse farla entrare nella Casa (di nuovo) come concorrente, ma che lei non abbia accettato ma tanto, come riporta il sito Tv Blog, il suo ritorno è già sicuro:tornerà al GF Vip 7 nella puntata di giovedì 30 settembre 2022. Leggi anche: “Perché non ho voluto”. Signorini brutale con la, ildel no al GF Vip7GF Vip 7, grande ...

