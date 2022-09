**Aborto: Adinolfi, 'sportelli pro vita in Liguria? Sono un pannicello caldo'** (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set. (Adnkronos) - La proposta di legge di sportelli pro vita gestiti da associazioni di volontariato in ogni struttura ospedaliera in Liguria in cui sia praticata l'interruzione di gravidanza "è un pannicello caldo". "Servono interventi seri. Dobbiamo ammettere che il principale problema italiano si chiama denatalità, tanto che il Papa ha affermato chiaramente che fare figli è un dovere patriottico nel nostro Paese. Settantamila aborti l'anno posSono essere considerati alto tradimento". Così all'Adnkronos Mario Adinolfi, Popolo della Famiglia, che aggiunge: "Dobbiamo attivare normative che con determinazioni politiche limitino severamente l'aborto, come la legge texana o ungherese sul battito del cuore del bambino". "Altro che sportelli pro ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set. (Adnkronos) - La proposta di legge diprogestiti da associazioni di volontariato in ogni struttura ospedaliera inin cui sia praticata l'interruzione di gravidanza "è un". "Servono interventi seri. Dobbiamo ammettere che il principale problema italiano si chiama denatalità, tanto che il Papa ha affermato chiaramente che fare figli è un dovere patriottico nel nostro Paese. Settantamila aborti l'anno posessere considerati alto tradimento". Così all'Adnkronos Mario, Popolo della Famiglia, che aggiunge: "Dobbiamo attivare normative che con determinazioni politiche limitino severamente l'aborto, come la legge texana o ungherese sul battito del cuore del bambino". "Altro chepro ...

