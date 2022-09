Ultime Notizie – Ucraina, Russia nega di aver chiesto estradizione cittadini in fuga (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il ministero della Difesa di Mosca ha negato le Notizie secondo cui funzionari russi avrebbero chiesto ai governi di Georgia, Kazakistan ed altri stati di estradare in Russia i cittadini che stanno riparando in quei paesi per sfuggire alla mobilitazione annunciata dal presidente Vladimir Putin. Il ministro dell’Interno del Kazakistan, Marat Akhmetzhanov, ha chiarito ai giornalisti che verranno estradati dal suo paese unicamente i responsabili di reati riconosciuti come tali anche in Kazakistan e che figurino su una lista di ricercati dalle autorità internazionali. Il ministro – sottolinea il Guardian che riporta la notizia citando il think tank americano Isw – non ha esplicitamente confutato la voce relativa alle richieste di estradizione avanzate da Mosca. Mosca, secondo il think ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il ministero della Difesa di Mosca hato lesecondo cui funzionari russi avrebberoai governi di Georgia, Kazakistan ed altri stati di estradare inche stanno riparando in quei paesi per sfuggire alla mobilitazione annunciata dal presidente Vladimir Putin. Il ministro dell’Interno del Kazakistan, Marat Akhmetzhanov, ha chiarito ai giornalisti che verranno estradati dal suo paese unicamente i responsabili di reati riconosciuti come tali anche in Kazakistan e che figurino su una lista di ricercati dalle autorità internazionali. Il ministro – sottolinea il Guardian che riporta la notizia citando il think tank americano Isw – non ha esplicitamente confutato la voce relativa alle richieste diavanzate da Mosca. Mosca, secondo il think ...

Agenzia_Ansa : Sono 44.878 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 10.008. Le vittime sono 64,… - enpaonlus : I volontari della Sezione ENPA di Molfetta vi aspettano numerosi per trascorrere insieme la “Giornata degli Animali… - sole24ore : ??Elezioni ultime notizie. Nuovo governo, ipotesi due vicepremier. Mattarella pronto, consultazioni anche sabato e d… - kheperura : RT @AngiKappa: #migranti 369 su un barcone in balia del maltempo soccorsi da nostra @guardiacostiera e @Frontex . Approdati a Catania,Pozz… - AngiKappa : #migranti 369 su un barcone in balia del maltempo soccorsi da nostra @guardiacostiera e @Frontex . Approdati a Cat… -