Ultime Notizie – Covid oggi Lazio | 3 209 contagi | a Roma 1 558 casi

Sono 3.209 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 settembre nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 2 morti. "Oggi nel Lazio, su 3.460 tamponi molecolari e 14.348 tamponi antigenici per un totale di 17.808 tamponi, si registrano 3.209 nuovi casi positivi (-549); sono 2 i decessi (-2), 375 i ricoverati (-4), 25 le terapie intensive (stabili) e +2.798 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 18%. I casi a Roma città sono a quota 1.558", riferisce l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, nel bollettino Covid quotidiano. Nel dettaglio i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 625 i nuovi casi e 0 i decessi;

