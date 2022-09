Surf | Leonardo Fioravanti | “Voglio diventare campione del mondo e olimpico | ho questi obiettivi”

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Trovare l’onda giusta. In un’intervista concessa al Corriere dello Sport,si è raccontato rispetto al suo percorso nel Championship Tour del. La stagione 2022, per quanto concerne il massimo circuito internazionale, ha già chiuso i battenti con i titoli mondiali assegnati al brasiliano Filipe Toledo e all’eccezionale Stephanie Gilmore, entrata nella storia di questa pratica per i suoi otto successi iridati, diventando laista più vincente di sempre, superando Layne Beachley con cui condivideva sette vittorie mondiali. Perun’annata non semplice, per via del mancato superamento del taglio a metà stagione della WSL. Una novità che ha costretto diversi atleti a rivedere i propri piani e risalire la corrente. Ilista italiano, però, ha saputo ...

io_surf : RT @siriomerenda: 'Quando tra gli imbecilli ed i furbi si stabilisce una alleanza, state bene attenti che il fascismo è alle porte' (Leonar… -

MTV.IT

La notizia che tutti stavamo aspettando: su Stab Premium sarà disponibile il documentario suFioravanti , talento 100% Made In Italy del panorama delinternazionale. "The Cut": questo il titolo del documentario che il surfer Quiksilver ha presentato allo stabilimento Ocean......facesse appello alla cittadinanza per identificare chi aveva percorso il canal grande cona ...dalla mancanza di spazi per assemblee cittadine che in passato si tenevano in sala San, ma ... “The Cut”: presentato il documentario su Leonardo Fioravanti [NOTIZIA DI SURF] Conclusi i mondiali ISA in California: l'Italia chiude con un 17-esimo posto su 37 nazioni partecipanti, il peggior risultato dal 2018. La migliore prestazione individuale è di Leonardo Fioravanti che ...Con l'uscita di Leo Fioravanti termina l'avventura italiana ai mondiali ISA in California, il risultato provvisorio è un 18-esimo posto ...