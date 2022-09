classcnbc : EUROPA, AVVIO IN ROSSO ????-0,7% ????-1% ????-1,2% ????-0,8% Piazza Affari: solo Atlantia sulla pari, #Mps fa prezzo ma p… - cavicchioli : SPREAD BTP-Bund 'sceso' a 244 punti questo pomeriggio - infoiteconomia : Spread Btp-Bund torna sotto soglia 250, rendimento al 4,7% - fisco24_info : Spread Btp Bund scende a quota 243 punti, su minimi giornata: Il rendimento del decennale italiano cala al 4,56% - fainformazione : Lo spread Btp-Bund sale fino a 258 e poi rallenta. Quali rischi corre l'Italia? Scopriamolo insieme Lo Spread Bt… -

Lotrae Bund scende sui minimi di giornata in area 243 punti. Lo stesso vale il rendimento del decennale che è è in calo e tocca il 4,56 per cento. . 28 settembre 2022Utility poco aiutate dalle tensioni suLe utility risentono delle cattive indicazioni che arrivano dal fronte obbligazionario, con lo- Bund in ulteriore allargamento, con un ...BTp: spread con Bund sale a 254 punti, rendimento al 4,64% (RCO) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 set - Sale oltre la soglia di 250 punti lo spread tra BTp e Bund… Leggi ...Lo spread tra Btp e Bund scende sui minimi di giornata in area 243 punti. Lo stesso vale il rendimento del decennale che è è in calo e tocca il 4,56 per cento. (ANSA). (ANSA) ...