Roma, sirene inglesi su Abraham: 75 milioni in ballo! (Di mercoledì 28 settembre 2022) Mourinho è alla seconda stagione alla guida della Roma e, dopo la conquista della Conference League, sta costruendo una squadra sempre più solida. Quest’estate la società si è mossa sul mercato in mondo importante, portando nella Capitale giocatori del calibro di Dybala, Wijnaldium e Belotti. Uno dei punti fermi dell’attacco dei giallorossi resta Tammy Abraham, l’attaccante inglese arrivato l’anno scorso dal Chelsea per una cifra attorno ai 40 milioni di euro. Il classe ’97 ha convinto l’ambiente giallorosso rivelandosi decisivo in più di un’occasione e con Mourinho sembra essere arrivata la sua definitiva consacrazione. Abraham Roma Chelsea Il rendimento di Abraham ha attirato le attenzioni del Chelsea, che ha un diritto di recompra sull’attaccante fissato a 75 ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 28 settembre 2022) Mourinho è alla seconda stagione alla guida dellae, dopo la conquista della Conference League, sta costruendo una squadra sempre più solida. Quest’estate la società si è mossa sul mercato in mondo importante, portando nella Capitale giocatori del calibro di Dybala, Wijnaldium e Belotti. Uno dei punti fermi dell’attacco dei giallorossi resta Tammy, l’attaccante inglese arrivato l’anno scorso dal Chelsea per una cifra attorno ai 40di euro. Il classe ’97 ha convinto l’ambiente giallorosso rivelandosi decisivo in più di un’occasione e con Mourinho sembra essere arrivata la sua definitiva consacrazione.Chelsea Il rendimento diha attirato le attenzioni del Chelsea, che ha un diritto di recompra sull’attaccante fissato a 75 ...

