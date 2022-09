Riforme | Lollobrigida | ' nessuno stravolgimento | rivedere Carta con Costituente o Bicamerale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set (Adnkronos) - "vuole stravolgere la Costituzione, non intendiamo toccare i valori fondanti contenuti nella prima parte. Non siamo i primi a chiedere che altre norme vengano riviste: basti pensare al titolo V o alla riforma di Renzi bocciata dal referendum. Noi crediamo che occorra una rivisitazione. A partire dal presidenzialismo". Lo dice Francescoa 'Repubblica'. "Una, una, si può trovare la formula. Basta che raggiungiamo l'obiettivo. Nelladi D'Alema, se non ricordo male, anche due esponenti dei Ds, fra cui Valdo Spini, votarono a favore del presidenzialismo. Mi sembra che una parte dell'opposizione -Renzi- sia favorevole al dialogo sulle", spiega il capogruppo uscente alla Camera di FdI. "Vogliamo ...