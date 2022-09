Quante annualità di stipendio servono per comprare casa? L’indagine di Tecnocasa

(Di mercoledì 28 settembre 2022) MILANO – Occorrono 6,9per acquistarenelle grandi città nel secondo semestre del 2021. Queste le conclusioni delcondotta dall’Ufficio Studi Gruppo Tecno. Ancora una volta si conferma Milano la città con il maggiore numero di; nel 2021 il capoluogo lombardo ha messo a segno un recupero dei valori del 6,7% e questo comporta un maggiore impegno economico per l’acquisto della, 12,8. Seguono la Capitale e Firenze con 9,1. Le città dovemenodisono Palermo e Genova (rispettivamente con 3,6 e 3,5). Andando indietro nel tempo, gli anni in cui occorrevano piùper acquistare ...

Case: a Genova bastano 3,5 anni di stipendio per comprare, ultima tra le grandi città