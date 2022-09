“Non sei il portavoce degli italiani”: Cruciani contro Damiano David. E alla Michielin: “Non rompere il ca**o” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Cruciani contro Damiano dei Maneskin e Francesca Michielin Giuseppe Cruciani attacca Damiano dei Maneskin e Francesca Michelin, i quali avevano commentato negativamente l’esito delle elezioni politiche 2022. Il conduttore de La Zanzara, infatti, nel corso del programma radiofonico si è scagliato inizialmente con il frontman della band romana, che dopo la vittoria di Fdi aveva scritto sui social: “Oggi è un giorno triste per il mio Paese”. “È un giorno triste per te, non per il Paese – ha affermato Cruciani – Chi ca**o sei? Non sei il portavoce degli italiani”. Scatenato @giuCruciani contro @DavidDamiano99 e @francescacheeks – Ecco il ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 settembre 2022)dei Maneskin e FrancescaGiuseppeattaccadei Maneskin e Francesca Michelin, i quali avevano commentato negativamente l’esito delle elezioni politiche 2022. Il conduttore de La Zanzara, infatti, nel corso del programma radiofonico si è scagliato inizialmente con il frontman della band romana, che dopo la vittoria di Fdi aveva scritto sui social: “Oggi è un giorno triste per il mio Paese”. “È un giorno triste per te, non per il Paese – ha affermato– Chisei? Non sei il”. Scatenato @giu99 e @francescacheeks – Ecco il ...

