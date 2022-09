Musetti-Lazarov in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Sofia 2022 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Lorenzo Musetti sfiderà Alexandar Lazarov negli ottavi di finale del torneo Atp 250 di Sofia 2022 (cemento indoor). L’azzurro, beneficiario di un bye al primo turno in qualità di testa di serie numero quattro, fa il suo esordio nella manifestazione contro la wild card di casa. Quest’ultimo è già rodato dopo aver sconfitto a sorpresa il più quotato ceco Jiri Lehecka in due set. Il toscano parte nettamente favorito contro un avversario che, al momento, è situato addirittura al di fuori della top trecento del ranking mondiale. Il bulgaro, infatti, durante l’anno ha frequentato sempre i tornei del circuito minore, in cui è riuscito anche a raccogliere qualche risultato degno di nota. Musetti arriva all’appuntamento dopo la sconfitta all’esordio a Metz contro lo statunitense Sebastian Korda. Prima ancora ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) Lorenzosfiderà Alexandarnegli ottavi di finale del torneo Atp 250 di(cemento indoor). L’azzurro, beneficiario di un bye al primo turno in qualità di testa di serie numero quattro, fa il suo esordio nella manifestazione contro la wild card di casa. Quest’ultimo è già rodato dopo aver sconfitto a sorpresa il più quotato ceco Jiri Lehecka in due set. Il toscano parte nettamente favorito contro un avversario che, al momento, è situato addirittura al di fuori della top trecento del ranking mondiale. Il bulgaro, infatti, durante l’anno ha frequentato sempre i tornei del circuito minore, in cui è riuscito anche a raccogliere qualche risultato degno di nota.arriva all’appuntamento dopo la sconfitta all’esordio a Metz contro lo statunitense Sebastian Korda. Prima ancora ...

