MotoGP | Fabio Quartararo | “In Thailandia la Yamaha andrà meglio”

Reduce dall'ottavo posto di Motegi (Giappone), il francese Fabio Quartararo è riuscito a rafforzare la leadership nel Mondiale 2022 di MotoGP, visto che sia Francesco Bagnaia che Aleix Espargaró non hanno portato a casa punti dalla gara nipponica. Tuttavia, i 18 e 25 punti di margine nei confronti dell'italiano e dello spagnolo, a quattro gare dal termine, non sono una rassicurazione per quanto mostrato dalla Yamaha in termini di velocità. Nei fatti, Quartararo è salito solo una volta sul podio negli ultimi sei GP andati in scena. Per questo, al Chang International Circuit (Thailandia), il transalpino si augura di avere una M1 più competitiva, ricordando lo stupendo confronto del 2019 con Marc Marquez, quando Fabio da rookie contrastò non poco l'asso nativo di Cervera.

