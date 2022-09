MORTO BRUNO ARENA DEI “FICHI D’INDIA”: INTER E BASKET TRA LE SUE PASSIONI (Di mercoledì 28 settembre 2022) E’ MORTO a 65 anni BRUNO ARENA, volto conosciutissimo nel mondo dello spettacolo dopo il grande successo del duo comico dei “FICHI D’INDIA” insieme all’amico e collega Max Cavallari. La coppia raggiunse una grande popolarità soprattutto a “Zelig”, con una serie di sketch tra cui le parodie dei “Neri per caso” e dei venditori tv. BRUNO ARENA, LO SPORT PRIMA DEL GRANDE SUCCESSO Nato a Milano il 12 gennaio 1957, porta avanti una grande passione per lo sport diventando insegnate di educazione fisica ma nel frattempo lavora anche nei villaggi turistici a partire dal 1983. Cinque anni più tardi conosce Max Cavallari e tenta la via del cabaret. Dopo i primi anni di gavetta approda a Mediaset con i “FICHI D’INDIA” nel programma “La sai ... Leggi su sportnews.snai (Di mercoledì 28 settembre 2022) E’a 65 anni, volto conosciutissimo nel mondo dello spettacolo dopo il grande successo del duo comico dei “” insieme all’amico e collega Max Cavallari. La coppia raggiunse una grande popolarità soprattutto a “Zelig”, con una serie di sketch tra cui le parodie dei “Neri per caso” e dei venditori tv., LO SPORT PRIMA DEL GRANDE SUCCESSO Nato a Milano il 12 gennaio 1957, porta avanti una grande passione per lo sport diventando insegnate di educazione fisica ma nel frattempo lavora anche nei villaggi turistici a partire dal 1983. Cinque anni più tardi conosce Max Cavallari e tenta la via del cabaret. Dopo i primi anni di gavetta approda a Mediaset con i “” nel programma “La sai ...

