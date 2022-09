Morto Bruno Arena dei Fichi d’India | il comico aveva 65 anni | la sua malattia

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Ildel duo deiall’età di 65. La notizia è giunta via social con un tweet dell’amico Paolo Belli. Con Max Cavallari era diventato celebre grazie alle loro gag. Nel 2013 ilera stato colto da un grave aneurisma cerebrale nel corso della registrazione di una... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Leggi ancheArena dei 'Fichi d'India', il comico scomparso all'età di 65 anni Dopo le cure era uscito dal coma. La sua prima apparizione in pubblico il 5 aprile 2014, allo Stadio San Siro ...Leggi anche Com'èArena dei Fichi d'India: l'incidente, l'aneurisma e il coma del comico Tanti i commenti sui social in ricordo di Arena, tra cui quello dell'amico Paolo Belli: 'RIP ...Bruno Arena, il celebre comico e cabarettista del duo de I Fichi d'India in coppia con Max Cavallari, si è spento all'età di 65 anni. A darne la notizia è stato il figlio Gianluca: Non ero pronto, ma ...È morto oggi 28 settembre, all’età di 64 anni, Bruno Arena del duo comico dei Fichi d’India. Era nato a Varese, ma aveva origini messinesi per parte di padre. L’attore è diventato noto nel mondo dello ...